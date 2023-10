Inaugurata la nuova tribuna al comunale di Molazzana

MOLAZZANA - I lavori eseguiti dall’impresa Battaglia che hanno riguardato un po' tutta l’area extra campo da gioco, l’intervento più importante e più atteso è stato il posizionamento di una tribuna coperta collocata alle spalle della porta verso “il colletto”

Taglio del nastro a Molazzana per il completamento dei lavori eseguiti al Campo Sportivo Comunale, storico campo casalingo dell’US Molazzana. Si è trattato di lavori eseguiti dall’impresa Battaglia che hanno riguardato un po’ tutta l’area extra campo da gioco, l’intervento più importante e più atteso è stato il posizionamento di una tribuna coperta collocata alle spalle della porta verso “il colletto”, altri interventi hanno riguardato l’accessibilità all’area con l’abbattimento di barriere architettoniche e istallato una nuova l’illuminazione, poi, sotto la nuova tribuna è stato fatto spazio anche per una piccola palestra e un bar, per un investimento totale di 266.000 Euro di cui 216mila dalla regione Toscana e 50mila dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Oltre al pubblico presenti all’inaugurazione anche Fra Benedetto Matthiè che ha benedetto gli ambienti e anche “l’emerito” sindaco di Molazzana Selso Savoli, che ha guidato questa amministrazione per alcuni decenni nel secolo scorso.