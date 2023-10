Sarà ancora il rally del Ciocco ad aprire a marzo il tricolore 2024

MOTORI - Definito in queste ore il calendario delle gare del campionato italiano Assoluto Rally. Ad aprire le ostilità venerdì 15 e sabato 16 marzo sarà ancora un volta il rally del Ciocco e della Valle del Serchio giunto alla 47esima edizione. Lo scorso anno vinsero Crugnola-Ometto (nella foto) poi confermatisi per la terza volta campioni italiani rally.

Grande soddisfazione per la O.S.E. diretta dal dinamico Valerio Barsella. Complessivamente saranno sette le corse in programma. Dopo l’apertura in Valle del Serchio seguiranno: Due Valli. Targa Florio, Piemonte. Roma Capitale, Mille Miglia e Sanremo. Nessuna gara su terra con la conferma di quelle di quest’anno e il ritorno del Due Valli.