Spal-Lucchese 1-2, si riparte; 33′ per salire al quarto posto

CALCIO C - Si gioca mercoledì (ore 16,15) il recupero Spal-Lucchese, gara sospesa per impraticabilità del campo lo scorso 23 settembre al 12esimo della ripresa coi rossoneri in vantaggio per 2 a 1. Poco più di mezz'ora per capire se la Pantera riuscirà a difendere il vantaggio maturato al Mazza grazie alle reti di Guadagni e Benassai. Almeno tre dubbi per il tecnico Gorgone.

Appena il tempo di rientrare dalla Sardegna e di metabolizzare la bruciante sconfitta di Sassari che per la Lucchese è di nuovo campionato. Strano calendario visto che i rossoneri poi non giocheranno nel prossimo turno (rinviata la gara casalinga con la Juventus Next Generation) ma che nel breve volgere di 72 ore vanno a sciropparsi quel che resta dell’ormai famosa partita e relativo nubifragio di Ferrara. Intanto Gorgone si lecca le ferite causate dalla cinica e forte capolista Torres dopo aver approcciato la gara alla grande. Forse con un pizzico di fortuna e di precisione in più saremmo qui a raccontare un’altra storia. Rianalizzando la gara del Vanni Sanna è chiaro che aver dovuto ritoccare in modo pesante il reparto arretrato può aver inciso. In fin dei conti abbiamo sempre sostenuto che il primo punto di appoggio della Lucchese era la solidità difensiva. E proprio alcuni dubbi in difesa caratterizzano la vigilia del recupero di Ferrara. Benassai e De Maria non sono al meglio e lo stesso Alagna in Sardegna non è parso proprio al top. Quirini, Sabbione e Visconti sono in preallarme anche se Gorgone cercherà di stravolgere il meno possibile. Vediamo allora di snocciolare l’undici che calerà al Mazza contro una Spal in difficoltà nonostante il cambio di allenatore (da Di Carlo a Clucci): Chiorra in porta; Alagna, Tiritiello, Benassai e De Maria in difesa; Gucher e Cangianiello pacchetto mediano; Guadagni, Russo e Fedato alle spalle di Magnaghi. E’ lo schieramento-tipo ma non escludiamo almeno un paio di variazioni sul tema. Il pallone racconta che ne mancano 33 più recupero. Spal-Lucchese riprenderà infatti dal 12esimo della ripresa laddove il 23 settembre scorso Giaccaglia di Jesi (arbitrerà ancora lui) si rese conto dell’impossibilità di poter riprendere il gioco dopo il nubifragio che si era abbattuto su Ferrara. Si ripartirà dal punteggio di 1 a 2 per la Lucchese. Ricordiamo che la Spal si portò in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con un’acrobatica mezza rovesciata del difensore Peda. La Lucchese pervenne al pareggio quasi allo scadere con Guadagni lesto ad insaccare di testa a porta vuota su assist di Russo. Poi in avvio di ripresa, quando la pioggia già si era fatta torrenziale, fu Benassai di testa a portare in vantaggio la Lucchese. Pochi minuti più tardi la sospensione. 33 minuti da giocare più recupero in una gara che la Lucchese dovrà interpretare al meglio per completare l’opera iniziata 18 giorni fa e balzare al quarto posto della classifica.