Torna al Foro Boario la mostra micologica “Danesi” di Ponte a Moriano

LUCCA - Come da tradizione, torna la Mostra Micologica autunnale del Gruppo Micologico “M. Danesi” di Ponte a Moriano, quest’anno alla 42esima edizione e patrocinata dal Comune di Lucca. Si terrà nel locali del Foro Boario di Lucca, con apertura al pubblico sabato 14 ottobre alle ore 16 e domenica 15 ottobre con orario continuato dalle 9 alle 19.

Saranno esposti esemplari freschi di molte specie di funghi tipiche del territorio, tutte rigorosamente catalogate e affiancate da cartellino informativo completo di nome, habitat, commestibilità e curiosità. Ci sarà poi l’opportunità di lasciare il proprio nominativo per prenotare un posto ai prossimi “corsi regionali propedeutici finalizzati alla raccolta e al consumo dei funghi”, gratuiti e certificati dalla Regione Toscana, che sono in programma per questo autunno-inverno. Inoltre la mostra sarà arricchita anche dalla 30esima esposizione di specie botaniche dei boschi della zona.