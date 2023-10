Trekking urbano in 24 comuni Toscana, tante scoperte 31 ottobre: ci sono anche Lucca e Castelnuovo

PROV. LUCCA - L'iniziativa, ideata nel 2002 dal Comune di Siena, che ne è capofila, in collaborazione con l'associazione nazionale Guide Turistiche, torna il 31 ottobre con decine di iniziative.

Una giornata di trekking urbano in 24 comuni toscani il 31 ottobre con una moltitudine di itinerari affascinanti e nascosti. Da Castelnuovo Garfagnana tra la Rocca Ariostesca e una sorprendente street art, ad Asciano lungo la Via dei Mulini, dalle mura e i canali di Lucca al Monte Amiata, ma anche Arezzo Cecina, Certaldo,Volterra e Firenze. Una Toscana insolita, sarà quindi protagonista della XX Giornata Nazionale del Trekking Urbano. L’iniziativa, ideata nel 2002 dal Comune di Siena, che ne è capofila, in collaborazione con l’associazione nazionale Guide Turistiche, torna il 31 ottobre con decine di iniziative. ‘Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli’ è il titolo della nuova edizione, che vedrà ogni città proporre percorsi insoliti per far conoscere storie antiche e moderne, attività ed esercizi di sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni: ambientale, economica e sociale. Gli itinerari, della lunghezza media inferiore ai 10 km e facilmente accessibili da tutti, toccheranno monumenti storici, punti panoramici, botteghe artigiane, osterie di cucina tipica, luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più veri della vita locale.