Trout for Africa; quando la Pesca Sportiva diventa solidarietà

PESCA SPORTIVA - Come tutti gli sport, anche la il mondo della pesca spesso dà il proprio contributo alla solidarietà e come tutti gli anni i pescatori a spinning toscani hanno partecipato numerosi alla 9a edizione del Trofeo di beneficienza P-line “Trout for Africa”, gara a spinning alla trota in laghetto, svoltasi al Lago di Gioviano.

Per il lato “agonistico” della manifestazione sono di seguito riportate le classifiche dei settori ed assolute:

1° SETTORE: 1° Simone Marchetti (38 catture) – 2° Alessandro Lenci (25) – 3° Nicola Giani (24)

2° SETTORE: 1° Stefano Biondi (25 catture) – 2° Tommaso Benvenuti (23) – 3° Gianni Iacopini(19)

3° SETTORE: 1° Francesco Castelvecchi (18 catture) – 2° Ezio Nelli (14) – 3° Leandro Contadini (12)

4° SETTORE: 1° Alessio Giovannini (37 catture) – 2° Elia Vecchi (28) – 3° Andrea Tomei (22)

Il premio per il pesce più grosso è andato a Simone Fioravanti che ha catturato una trota di 4,3 Kg. Ad aggiudicarsi la IX° edizione del Trout for Africa è stato Simone Marchetti, secondo Alessio Giovannini e terzo Stefano Biondi. Il ricavato della gara, assieme ai permessi di pesca del pomeriggio, hanno raggiunto la cifra di 3200 Euro, interamente devoluta, come tutti gli anni, all’associazione Amatafrica O.N.L.U.S.. L’evento, in dieci anni ha devoluto all’associazione Amatafrica più di 30.000 Euro, a supporto della loro attività in Rwanda (amatafrica.net). Un ringraziamento a CSEN Regionale Toscana, Assolaghi, tutti gli sponsor, Susi e Lauro, Daniele titolare del lago ed a tutti i ragazzi del “Comitato Trout for Africa” che grazie alla loro disponibilità rendono possibile la realizzazione di questa giornata.