Via del Mare, Marcucci contro Lega, Cgil e Pd: “C’è chi si ostina a dire no”

VIAREGGIO - L'ex senatore e oggi Presidente dei LibDem Andrea Marcucci interviene in merito all'approvazione della variante urbanistica che ha dato il via libera alla realizzazione dell'ultimo lotto della Via del Mare, che collegherà la Variante Aurelia al porto di Viareggio.

Un provvedimento passato a larga maggioranza mercoledì in Consiglio comunale (con i voti anche di Fratelli d’Italia) ma con il voto contrario della lista Spazio Progressista e l’astensione dei gruppi della Lega e del Partito Democratico. E proprio ai due partiti va l’attacco di Marcucci.

” A Viareggio da tempo indefinito si discute di una via del Mare, ovvero l’incompiuto asse di collegamento tra la variante Aurelia e il porto. Il Sindaco, Giorgio Del Ghingaro, approva, aggiungo finalmente, la variante urbanistica per rendere ciò possibile. Tutto benissimo, perché di questa infrastruttura tutta la città ha bisogno, la darsena, il porto, le categorie. Un dato di fatto che dovrebbe unire, almeno la politica, intesa come servizio per la città, oltre le distinzioni maggioranza minoranza. Ma tanto per cambiare, c’è chi si ostina a dire mah, forse, forse no, no. (La Lega, la Cgil, il Pd).”