Antivigilia di Natale, si gioca; il Viareggio cerca la fuga

CALCIO DILETTANTI - Sabato 23 dicembre squadre in campo per recuperare la giornata del 5 novembre scorso rinviata a causa dell'alluvione che ha colpito la Toscana; si gioca dal campionato di Eccellenza fino alla Seconda categoria.

In Eccellenza il Camaiore contro il Perignano spera di proseguire la striscia positiva intanto ha ingaggiato dal Montespertoli l’attaccante Leonardo Imbrenda, trasferte per il River Pieve a Cecina per la Massese che è ospite dello Zenith Prato. In Promozione fari puntati sul Marco Polo Sports Center dove la capolista Viareggio con 32 punti riceve la Real Cerretese che insegue ad uno solo punto. Il quadro si completa con Pietrasanta-Dicomano A.G., Luco-SM Avenza e Pieve Fosciana-Settimello. Riposerà il San Piero a Sieve.