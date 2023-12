Buon compleanno Puccini: oggi il concerto in diretta su NoiTv

VIAREGGIO - La Città di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano celebrano oggi l’anniversario della nascita del Maestro con un grande concerto, Buon Compleanno Maestro, e con il PUCCINI DAY. Su NoiTv oggi alle 18 la diretta del concerto dall'Auditorium di Torre del Lago.

Musica, tanta musica per celebrare Giacomo Puccini nell’anniversario della nascita venerdì 22 dicembre L’appuntamento è a Torre del Lago nell’Auditorium Enrico Caruso (ore 18.00) e ha come protagonisti gli artisti Valentina Boi, Federica Guida, Vincenzo Costanzo, l’Orchestra del Festival Puccini, guidati dalla bacchetta di Jan Latham Koenig.

Una data da sempre segnata in rosso sul calendario che scandisce la vita culturale di Viareggio e Torre del Lago per ricordare che il 22 dicembre del 1858 nasceva uno dei più illustri musicisti che il mondo abbia conosciuto, Giacomo Puccini, erede della tradizione musicale che ha contraddistinto la sua famiglia per cinque generazioni e che a Viareggio e Torre del Lago scelse di vivere e comporre.

La celebrazione dell’anniversario della nascita di Puccini, come ogni anno, si festeggia con il Puccini Day che prevede la possibilità di acquistare SOLO il 22 dicembre con uno sconto del 50 % i biglietti del prossimo Festival Puccini.

Il concerto Buon Compleanno Maestro sarà trasmesso in diretta da Noi Tv in diretta sul canale 12 del digitale terrestre in tutta la Toscana e streaming sul sito web noitv.it