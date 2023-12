Cento presepi in mostra alla Croce Bianca di Querceta

SERAVEZZA - In esposizione nella sala conferenze ci sono i lavori di un centinaio di allieva del Gruppo Presepisti di Querceta, la prima e ad oggi unica scuola di presepi della Toscana. La mostra aperta fino al 7 gennaio.

Nella sala della Croce Bianca di Querceta è tornata la grande Mostra dei presepi. Sono oltre un centinaio le scene di natività rappresentate, realizzate dagli allievi del Gruppo Presepisti, la prima e unica scuola di presepi in Toscana. Quelli esposti sono il frutto del lavoro di giovani e meno giovani degli ultimi tre mesi.

Tre le tipologie. Quelli a scena aperta, la scenografia più semplice ma sempre molto affascinante. I diorami, sviluppati in prospettiva giocando sulla profondità. E infine quelli arricchiti dalla vegetazione, come olivi e palme, i più articolati da eseguire. Tante le scene di ispirazione per i presepisti, dalle più classiche di natura popolare alle più esotiche di stampo arabo. Alcune sono invece molto locali. Come il presepe che rappresenta la chiesa del borgo seravezzino di Basati. O quello che riproduce gli interni della Villa Romana dei Venulei di Massaciuccoli. Oppure la caratteristica Torre di Castruccio di Avenza.

La mostra rimarrà visitabile a ingresso libero fino a domenica 7 gennaio.