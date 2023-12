Cinque istituti a rischio accorpamento a Massa-Carrara

MASSA - Allarme del sindaco di Massa Francesco Persiani di fronte allo scenario del ridimensionamento di cinque istituti scolastici sul territorio provinciale, due delle quali sul territorio comunale di Massa.

Dopo la bocciatura dei ricorsi presentati dalla Regione Toscana contro quanto previsto in legge di bilancio in materia di dimensionamento scolastico, in provincia di Massa Carrara si prendono in esame cinque istituti comprensivi che potrebbero essere accorpati: Tifoni di Pontremoli, il Bonomi di Fosdinovo, il liceo scientifico Marconi a Carrara, IC Massa 6, Istituto comprensivo Malaspina a Massa.

Nel corso delle conferenze zonali, una di costa e una della Lunigiana, e dalla prima riunione in Provincia non è ancora stata presa nessuna decisione. Per il sindaco Francesco Persiani la città di Massa aveva già fatto la sua parte creando un istituto comprensivo nel 2019 e contesta una misura che a suo dire rischia di far sparire molti istituti scolastici periferici.