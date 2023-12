Consegnati gli assegni per il “Premio Storie di Alternanza”

Pisa - Si sono svolte nella sede pisana della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest le premiazioni del Premio Storie di Alternanza, giunto alla sua sesta edizione ma alla prima nella veste comprensoriale attuale

Quattro gli istituti che si sono aggiudicati l’assegno da 500 euro con la realizzazione di un breve video in cui venivano descritte le esperienze di progetti relativi all’alternanza scuola lavoro.

Per gli istituti tecnici e professionali L’ITC Carlo Cattaneo di San Miniato con “Oltre le Barriere” il percorso realizzato in collaborazione con la fondazione Bocelli che ha portato i ragazzi a conoscere i territorio di Israele e Palestina prima dello scoppio della guerra.

L’Istituto Barsanti di Fiorillo, di Carrara con il racconto dell’attività svolta a bordo di una goletta nell’ambito del progetto internazionale di verifica dei cambiamenti climatici attraverso lo studio delle gorgonie.

Infine l’ISI Marconi di Viareggio con i ragazzi che hanno seguito gli scavi del sito archeologico di Luni condotti dall’Università di Pisa.

Per la sezione licei, ad aggiudicarsi il premio, il Gentileschi di Carrara con la realizzazione dell’opera Art School on Walls, un grande murales all’interno della scuola legato al percorso multidisciplinare incentrato sul marmo. Progetto che ha vinto anche il Premio a livello nazionale conferitogli da Unioncamere.

La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per l’open day dei corsi della Fondazione ITS, percorsi di studi che le Camere di Commercio stanno promuovendo per la formazione di personale specializzato.