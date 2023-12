Coppa Italia Rafting e Campionato Italiano Packraft sul Lima

RAFTING - Sulle acque del torrente Lima si sono disputati la Coppa Italia Rafting Slalom e il campionato italiano Packraft 2023. Uno splendido successo andato oltre ogni aspettativa, Due giorni di agguerrite sfide dove più di 100 atlet si sono contesi a colpi di pagaia il gradino più alto del podio, tra gara rafting e packraft. Organizzazione al Top e tanti trofei per i mitici piccoli e grandi atleti.

Nella Classifica assoluta della gara di Rafting primo posto nella massima categoria Senior Maschile dello Sterzing di Vipiteno con gli equipaggi Senior Maschile e Under 19 Maschile. Il Rafting Team Verona si è imposto nell’under 19 Femminile. Ha fatto incetta di buoni risultati anche la nutrita squadra lombarda dalla Valtellina, la Adda Viva Indomita , prima classifica tra le u nder 23 e Mix e 2° clas. Under 19 Maschile. I liguri Val di Vara del Centro Sport Avventura con equipa ggio 1 ° classificati Senior Femminile e 2 ° Under 23 Femminile e il Piemonte con il Granda Canoa Cat.Ragazzi 1° classificati. Anche le Società Toscane si sono fatte valere scalando le varie classifiche, Spicca su tutte il giovanissimo equipaggio del 2014/15 di Rockonda con gli Allievi 1° Classificati. L’equipaggio misto con atleti del Garfagnana Rafting e Rockonda si sono aggiudicati il 1° posto under 23 Femminile e maschile, seconda piazza tra i Raagzzi e primi nei Master. Terzo posto M aster per la Compagnia Aguaraja Rafting. Ottimi piazzamenti anche per il Campionato Italiano Packraft per le Compagnie Toscane:

– 1° posto Senior Femminile Lucia Pedri di Garfagnana rafting

– 1° posto Senior maschile Gelso Branchetti di Garfagnana rafting



– 1° posto Under 23 Femminile Nina Casci Rockonda ssd

– 2° posto Under 23 Corsi Clara Femminile Rockonda ssd

– 2° posto Master Corsi Fabio Rockonda ssd