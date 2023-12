Giornata del Ringraziamento per gli agricoltori: “Siamo presidio di difesa della terra”

CAMAIORE - 73esima edizione dell'iniziativa promossa dalla Coldiretti e della Conferenza Episcopale Italiana. In Versilia la cerimonia è stata ospitata a Lido di Camaiore, invasa per una mattina da decine e decine di trattori e mezzi agricoli.

Alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Lido di Camaiore si è svolta la 73° Giornata del Ringraziamento, la tradizionale ricorrenza che dal 1951 viene festeggiata dalla Coldiretti in tutta Italia con una manifestazione promossa dalla Cei per rendere grazie per il raccolto dei campi e per chiedere la benedizione sulla nuova annata.

Un’ottantina i trattori che in corteo hanno raggiunto la chiesa, arrivati dalle campagne di Camaiore, Viareggio e Massarosa per ricevere la benedizione del parroco che ha accolto frutta e verdura sotto l’altare.

Una ricorrenza molto sentita dal mondo agricolo che chiude una stagione purtroppo piena zeppa di di fficoltà funestata dall’evento alluvionale che ha martoriato la Toscana, portando danni e disagi anche in provincia di Lucca.