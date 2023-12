Il futuro della montagna toscana tra progetti, ddl e finanziamenti europei

FIVIZZANO - Presentato a Sassalbo, nel Comune di Fivizzano, il progetto di Anci “L’Europa sulla Montagna Toscana”.

Un progetto che, grazie al finanziamento ottenuto con il bando sulle politiche di coesione della Commissione Europea, implementerà alcune importanti e preziose attività già oggi operative come la comunicazione via web, la promozione, la formazione del personale per l’utilizzo dei bandi.

Verranno inoltre aperti nuovi Sportelli Montagna nelle aree di Lunigiana, Casentino e Val di Merse, con assistenza specifica per ogni territorio coinvolto.

L’iniziativa, che si è tenuta nella sede dell’Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, è stata l’occasione per fare il punto su presente e futuro della montagna toscana ponendo un focus particolare sul disegno di legge nazionale sulla montagna e sulla disponibilità di risorse europee in linea con le necessità e le capacità dei territori, tema centrale anche del nuovo progetto.