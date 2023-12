La Toscana batte il Lazio e concede il bis alla Ludec Cup 2023

BASKET GIOVANILE - Bis annunciato della Toscana under 15 che si è aggiudicata la 14esima edizione della Ludec Cup, torneo dedicato alla memoria di Luca Del Carlo, che ogni anno raduna a Porcari i migliori talenti della pallacanestro giovanile italiana.

La squadra allenata da coach Riccardo Zanardo ha trionfato 74-68 nella bellissima finale contro la rappresentativa del Lazio, una ripetizione di ciò che accadde nel 2022. La Toscana ha meritato il successo coronando un percorso netto nella fase eliminatoria con la netta affermazione sul Piemonte (100-60) e quella più sofferta (77-67) sul Veneto. Al PalaCavanis l’atto finale è stato avvincente. La Toscana in completo bianco non è partita benissimo ma ha avuto carattere e tecnica per ribaltare il punteggio dopo l’intervallo lungo chiudendo il terzo quarto sul punteggio di 53-50. Nell’ultimo periodo i bianchi hanno incrementato seppur di poco il loro vantaggio fino al definitivo 74-68. Sul terzo gradino del podio l’Emilia Romagna che ha superato il Veneto per 79-76. Al termine della manifestazione premiato anche il quintetto-top: Luca Pasini (Veneto), Guglielmo Baldasseroni (Toscana), Mattia Ruggeri (Emilia R.), Federico Bagordo (Friuli VG) e Alessandro Alba (Lazio). Il giocatore rivelazione è stato invece nominato Lorenzo Rosai della Toscana. L’evento, organizzato ogni anno dalla Ludec con il sostegno della Fip Toscana, ha visto passare da Porcari in quasi tre lustri giocatori di spessore tecnico e non a caso oggi alcuni di loro militano addirittura nel massimo campionato di serie A di basket e qualcuno ha perfino esordito in maglia azzurra.