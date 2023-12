La Virtus punta ancora su Ojeli

LUCCA - Operazioni di mercato in casa Atletica Virtus Lucca: il DT Martinelli conferma il velocista olimpionico e al nigeriano aggiunge un pacchetto di giovani interessanti.

La Virtus Lucca si prepara per la prossima stagione ormai alle porte mettendo a punto delle importanti operazioni per l’allestimento della squadra nell’ottica della crescita collettiva. Il primo passo verso il consolidamento della squadra maschile che prenderà ancora parte alla serie A Argento è stata la conferma del velocista nigeriano Ifeanyi Emmanuel Ojeli, specialista dei 400 metri e uno dei talenti più interessanti nel panorama dell’atletica internazionale – ha preso parte ai Giochi Olipici di Tokyo e ai Campionati del mondo indoor 2022 – che è pronto a vestire la maglia biancoceleste per la quarta stagione consecutiva.

La sua conferma arriva a dare sicurezza al settore velocità ed esperienza all’intera compagine nella quale entra a far parte anche il discobolo Antonio Laudante, classe ‘93 con un interessante personal best di 49.72 firmato nel 2021 sulla pedana della pista di Virgiliano a Napoli. Laudante, che nel corso della sua carriera ha collezionato ottimi risultati sia nel peso sia nel disco, arriva dall’Atletica Aversa ed è

impaziente di iniziare la nuova avventura per dare il proprio contributo alla causa biancoceleste.

Un altro innesto importante è quello del ventitreenne Valerio De Angelis, specialista nel salto triplo, vice campione italiano indoor ad Ancona 2023 con la misura di 15.86 che, allenato dal tecnico Marco de Santis, arriva a titolo definitivo dall’Asa Ascoli.

Dall’Ideatletica Aurora approda in baincoceleste il lanciatore Antonio Cannalonga, specialista nel giavellotto, più volte campione italiano nelle diverse categorie giovanili. Atleta dal grande talento, figlio e nipote d’arte cresciuto con i preziosi insegnamenti del nonno Elio – ex atleta e tecnico di valore assoluto, che ne segue la preparazione – Cannalonga vanta, con l’attrezzo da 800 grammi, un personal best di 65.32

realizzato nel 2023 ad Avellino oltre a vari titoli italiani giovanili e alla partecipazione in maglia azzurra agliEuropei Under 18 di Gerusalemme 2022.

L’idea della società di continuare a puntare sulla crescita del settore giovanile si concretizza con altri due arrivi di ottimo livello: quello dell’Allievo Augusto Orsi, specialista nelle siepi e nel mezzofondo veloce in prestito dal Gruppo Sportivo Orecchiella Garfagnana allenato dal tecnico Luigi Principato e dall’altro mezzofondista Leonardo Santangelo, Cadetto dall’Atletica Fucecchio.

“Abbiamo voluto – dichiara soddisfatto il direttore tecnico Matteo Martinelli – dare un segnale forte dopo gli ultimi due anni in cui abbiamo creato i presupposti per un nuovo slancio per le squadre assolute, nell’ottica di tornare a lottare per un ritorno in serie A Oro con quella maschile, prestando ulteriore attenzione alla categoria Allievi e Allieve con le quali nella prossima stagione vorremmo puntare a un

ruolo di primo piano a livello nazionale. Tra le priorità della società – conclude Martinelli – rimane sempre

la volontà di continuare a essere un punto di riferimento per i giovani, per la città di Lucca e per l’atletica

leggera italiana. Diamo il nostro più caloroso benvenuto ai nostri nuovi tesserati”.