Natale e solidarietà: 600 pasti “stellati” distribuiti dal Principe di Piemonte

VIAREGGIO - Cresce ancora il numero di pranzi di Natale solidali offerti per il quinto anno dal Gran hotel sul lungomare di Viareggio: 30 in più i pasti confezionati dallo staff dello chef stellato Giuseppe Mancino. Un Natale di solidarietà e volontariato.

E’ ancora una volta un Natale di solidarietà quello del Gran hotel Principe di Piemonte di Viareggio che per il quinto anno consecutivo ha promosso il pranzo solidale per i soggetti meno abbienti della Versilia. Circa 600 i pasti confezionati: 30 in più del 2022. Segno evidente che purtroppo le difficoltà economiche e le necessità di sostegno sono sempre più diffuse. A guidare la cucina come sempre lo chef Giuseppe Mancino, doppia stella Michelin.

Un’iniziativa che da cinque anni si ripete a Natale e a Pasqua, voluta dalla proprietà del Gruppo Nesti. Quest’anno confermata con uno sforzo in più dal momento che per la prima volta l’hotel è aperto e tutto lo staff è impegnato per il pranzo di Natale per i clienti, sold out. Determinante l’aiuto di tanti giovanissimi volontari, anche per la distribuzione dei pasti, affidata alla Caritas Don Bosco. 130 pasti sono destinati al comune di Camaiore, 100 a Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema, 77 a Massarosa e ben 273 a Viareggio.