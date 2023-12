Nove sbarchi in un anno a Carrara: “Il Governo vuole abbattere le Ong”

CARRARA - Nuove polemiche dopo il nono sbarco in 12 mesi nel porto di Marina di Carrara. All'attacco dell'esecutivo gli operatori della Sea Watch subito dopo l'arrivo in banchina. Resta molto critica anche la sindaca Serena Arrighi.

Inumano costringere 119 persone ad un ulteriore viaggio in mare di oltre 1000 chilometri. Così la sindaca di Carrara Serena Arrighi ha commentato a caldo la scelta del governo di mandare ancora una volta nel porto apuano i migranti che soccorsi alla vigilia di Natale sono approdati la mattina del 28.

“Non dovrebbe essere questo il tempo per le polemiche, ma quello dell’accoglienza per la quale non esistono pause o festività – ha aggiunto la Arrighi – supportata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani presente durante le operazioni di sbarco.”

Anche tra l’equipaggio della nave Sea Watch c’è preoccupazione per le scelte del governo, considerate incomprensibili nell’ottica di un’accoglienza umana e giusta.