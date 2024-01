560mila euro a Scuola IMT per indagare lo sviluppo del pensiero occidentale

LUCCA - Il progetto "SPACE" si aggiudica un cospicuo finanziamento dal fondo italiano per la scienza.

Un progetto per comprendere come si è sviluppato ed evoluto il pensiero occidentale. Si chiama SPACE, acronimo che sta per “Sistema di Filosofia in Arabo: una Mappatura delle Enciclopedie filosofiche” e ha ottenuto un finanziamento quinquennale da 560 mila euro sul bando FIS – Fondo Italiano per la Scienza. Il progetto è stato l’unico in Toscana a ricevere un contributo nell’area delle scienze umane e sociali e uno dei nove a livello nazionale. Complessivamente sono stati presentati quasi 2 mila progetti e solo 47 sono stati selezionati per il finanziamento, nelle varie discipline. “SPACE” intende evidenziare che l’idea di sapere globale ha avuto nel mondo arabo-islamico medievale una tappa fondamentale della sua evoluzione, perché in questo contesto sono nate le prime enciclopedie filosofiche onnicomprensive. Una ricerca che permetterà di riscoprire il valore di una conoscenza ampia e inclusiva, che vada al di là della sempre maggiore settorialità e specializzazione del sapere, i cui limiti sono sotto gli occhi di tutti.