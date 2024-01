A Lucca il convegno internazionale sul turismo rurale; tra gli ospiti attesi anche il ministro Santanchè

LUCCA - L'iniziativa, curata da Italy Discovery, propone la valorizzazione della campagna italiana come attrattiva da porre sul mercato estero attraverso esperienze che spaziano dall'ambiente allo sport fino alla salute.

Parte da Lucca la progettazione di una nuova formula di turismo esperienziale attraverso la valorizzazione della campagna toscana. Italy Discovery Countryside, associazione patrocinata dal Ministero del Turismo, ha scelto infatti la città e le sue bellezze per ospitare il convegno internazionale sul turismo rurale, in programma venerdì 26 gennaio al Real Collegio. Una giornata di incontri e approfondimenti che vedranno protagonisti istituzioni, operatori e imprese per lavorare alla valorizzazione dell’offerta agroturistica.

Tra le proposte innovative un progetto dedicato alle strade più belle d’Italia, itinerari legati al turismo dalle radici, indirizzati verso i discendenti di quanti nel secolo scorso lasciarono le terre lucchesi per tentare fortuna all’estero, ma anche soggiorni nei campi e nelle fattorie, percorsi tra i borghi alla scoperta della cultura del territorio con focus su cucina contadina, salute e sport.