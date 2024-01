Circonvallazione di Altopascio, avanti con 700mila euro per la progettazione definitiva

ALTOPASCIO - Individuato il tracciato migliore per il terzo lotto. Sabato 20 gennaio sindaco, giunta e maggioranza saranno a Badia Pozzeveri per incontrare la cittadinanza.

E’ stato individuato il tracciato migliore per il terzo lotto della circonvallazione di Altopascio: il percorso passa da via di Tappo (con punto di partenza dalla rotatoria sulla Bientinese e collegamento diretto alla via Romana sfruttando il ponte già presente che andrebbe adeguato e prevedendo un ulteriore ponte per superare l’autostrada), andando quindi a realizzare quell’anello di chiusura del paese capace di scaricare il forte traffico dalla via Romea e dal centro abitato di Badia Pozzeveri e complementare all’opera di sottopasso di via Torino, rientrante nel complessivo progetto di raddoppio ferroviario portato avanti da Rfi. Ora Provincia e Comune firmeranno un nuovo accordo stanziando circa 700mila euro per realizzare il progetto definitivo e ottenere il finanziamento necessario da parte della Regione Toscana per realizzare l’opera infrastrutturale attesa da decenni dalla cittadina del Tau. Sabato 20 gennaio sindaco, giunta e maggioranza saranno a Badia Pozzeveri per presentare il tracciato e discutere con i cittadini di quello che avverrà nei prossimi mesi.