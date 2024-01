Domina Viareggio in A2; CGC cala il poker e Pumas fa il tris

HOCKEY A2 - Nel girone B del campionato di serie A/2 di hockey su pista il CGC Viareggio, conferma il primo posto nella pista del Prato vincendo con il punteggio di 6-4 . Lo strappo decisivo arriva nella ripresa, quando i padroni di casa erano rientrati parzialmente in gara. Prima Puccinelli su tiro diretto poi il rientrante Alex Raffaelli fissano il punteggio sul 6-4 per il dodicesimo punto solitario del CGC.

A segno anche il capocannoniere del campionato Samuele Muglia con 15 gol autore di una doppietta come Puccinelli, l’altra rete bianconera porta la firma di Rosi. Per i padroni di casa sono andati in gol Benelli, Barbani e Baldesi due volte. La Farmaè Pumas Viareggio continua col suo trend vittorioso, arrivando a quota 9 in classifica con i tre punti conquistati in casa contro il Salerno battuto per 5 a 3. L’azzurrino Michele Pesavento realizza una doppietta, ma a referto entra anche Mirko Bertolucci, tra due mesi compirà 52 anni, che apre le marcature dopo 5 minuti,completate poi da Poletti e Carrieri, per il Salerno gol di Fontan, Ferrari e Giudice. La Regione Toscana ha consegnato alla società viareggina la bandiera con il Pegaso alato per i risutati in questi anni. In attesa di completare il programma di A/2 e A/1 nella massima serie Follonica-Grosseto 5-3, Monza-Sandrigo 8-4, Valdagno-Bassano 5-2.