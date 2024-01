Le giovani speranze della racchetta vincono il Trofeo Diamante

TENNIS - Sono Matteo Brizzi, Aurora Garzella, Pietro De Iuliis e Aurora Mazzella i vincitori del trofeo “Autocarrozzeria Autofficina Il Diamante”, giunto alla 20esima edizione (anche se il torneo vanta un ulteriore decennio di storia). Il primo appuntamento della stagione al Tennis Italia di Forte dei Marmi ha visto protagonisti quasi 100 giovani tennisti provenienti non solo dalla Toscana, ma anche da Emilia Romagna e Liguria.

Tra gli under 12, Matteo Brizzi (testa di serie numero 2) ha superato in finale Elia Santini 7-5 6-4, mentre Aurora Garzella (anche lei seconda giocatrice del tabellone) ha avuto la meglio su Carolina Pacini (numero 1) 6-3 6-3. Tra gli under 10, Pietro De Iuliis ha battuto in finale Simone Aliotta 3-6 6-3 10-6, Aurora Mazzella si è invece imposta su Vittoria Vaccarone 6-4 2-6 10-8: entrambi i match decisivi di questa categoria si sono dunque decisi al super tie-break per il gradimento del pubblico, presente in gran numero al circolo di via dell’Acqua per un torneo divenuto ormai un punto di riferimento nel panorama tennistico regionale e dal quale sono passati giocatori che poi sarebbero divenuti campioni internazionali (come Lorenzo Musetti, Martina Trevisan e Jasmine Paolini). Una volta concluse le finali, si è svolta la cerimonia di premiazione, con la consegna dei trofei ai vincitori e ai finalisti del torneo istituito in ricordo di Gino Bertolucci, indimenticato maestro di tennis, padre di Paolo e uno degli allenatori di Lea Pericoli. “E’ stata una bellissima settimana di tennis”, ammette patron Sergio Marrai. “I giovani rappresentano il futuro e noi siamo felicissimi di dare loro la possibilità di mettersi in evidenza, fermo restando che a quell’età per loro il divertimento rimane l’elemento più importante”.