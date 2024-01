Le stelle della Ritmica al Palatagliate nel ricordo di Irene

GINNASTICA RITMICA - La Ginnastica Ritmica Lucca organizza venerdì 5 e sabato 6 gennaio al palasport di Lucca la 13esima edizione del Trofeo Nazionale “Irene Bacci”, indimenticabile fondatrice e direttrice (nella foto) della Ginnastica Ritmica Lucca, scomparsa prematuramente nel novembre del 2007.

La manifestazione, ideata dal dinamico presidente Giannicola Bacci, è riuscita ad affermarsi nel tempo come uno dei trofei più importanti del calendario nazionale e la partecipazione è diventata nel corso degli anni sempre più ricca di atlete di altissimo livello. Molte atlete che adesso sono nel giro della nazionale maggiore sono passate dal trofeo Irene Bacci e recentemente sono entrate in pianta stabile nel giro azzurro. Ci riferiamo a ginnaste del calibro di Milena Baldassari, Alexia Gorina, Sara Rocca, Francesca Pellegrini, Elisa Badioli, Daniela Mogurean, Sofia Raffaeli e Camilla Centofanti. 15 le società che hanno aderito al Trofeo Irene Bacci 2024 provenienti anche da San Marino, Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Le ginnaste partecipanti saranno oltre 160 e saranno suddivise nelle due giornate di gara tra le categorie Allieve A1/A2/A3/A4/Junior e Senior livello A, B e C che chiuderanno la manifestazione con bellezza a e classe nel tardo pomeriggio di sabato. L’evento è organizzato dalla Ginnastica Ritmica Lucca con l’autorizzazione e la collaborazione della Federazione Ginnastica d’Italia.