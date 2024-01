Inaugurato a Lucca lo sportello LAV contro i maltrattamenti sugli animali

LUCCA - Dopo Trento, Verona e Bari Lucca è la prima città in Toscana ad attivare il sito web che consentirà di segnalare animali in difficoltà o vittime di soprusi e violenze.

Lucca è la prima città in Toscana e la quarta in Italia ad attivare lo Sportello LAV contro i maltrattamenti animali. L’iniziativa, promossa dalla Lega Anti Vivisezione con il patrocinio della Provincia di Lucca, della Città di Lucca e del Comune di Capannori, offre la possibilità di segnalare la presenza di animali in difficoltà e denunciare situazioni di soprusi e violenze attraverso il numero di telefono dedicato (3460873979) e l’apposito sito web.

I volontari dell’associazione verificheranno le segnalazioni, prendendo in carico direttamente i casi per una risoluzione bonaria laddove possibile o coinvolgendo le forze dell’ordine per tutti quei comportamenti costituenti reato.

Sono circa 9.000 i procedimenti giudiziari aperti ogni anno in Italia per reati in danno di animali, vittime di violenze, spesso purtroppo impunite, con una denuncia ogni 55 minuti. A livello a locale, Lucca registra 68 procedimenti e 37 persone indagate. Numeri a cui si aggiungono tutti quei reati “sommersi”, dei quali non si ha testimonianza.