ISI Pertini individuata come una delle 4 scuole in Toscana per la filiera dei tecnici – professionali

LUCCA - La sperimentazione riguarda l'Istituto Turistico quadriennale: il percorso formativo che permetterà ai ragazzi di terminare gli studi superiori un anno prima con le stesse opportunità post diploma di chi ha frequentato un corso di 5 anni.

L’ISI Pertini tra le quattro scuole in Toscana che prendono parte alla sperimentazione, fortemente voluta dal ministero, per la riduzione della durata dei percorsi formativi. La proposta dell’Istituto Turistico quadriennale, avviata già nell’anno scolastico 2023-24, ampiamente progettata e sostenuta dai docenti, vede già realizzato il primo passo della filiera: formare in modo approfondito tramite opportune scelte gli studenti che al termine del percorso quadriennale, anziché quinquennale, potranno accedere all’esame di Maturità e, una volta superato, scegliere se proseguire gli studi con un corso ITS, avendo già sperimentato nel corso del quadriennio percorsi di PCTO con diversi partner di alto profilo, iscriversi all’università o inserirsi direttamente nel mondo del lavoro.

I partner del Pertini che contribuiranno alla costituzione della filiera saranno l’Agenzia Formativa Per-Corso (CFP Istituzione formativa accreditata dalla Regione per corso IeFP), la Fondazione TAB – Turismo, Arte e Beni Culturali (ITS Academy) e le due aziende Albergo Ilaria e Shaner Ciocco.