La Pugilistica Lucchese ha ospitato allenamento collegiale Toscana

Tutti gli atleti che hanno preso parte al collegiale hanno così potuto allenarsi e mettersi alla prova per due ore e mezza con le altre promesse del pugilato toscano, sotto la guida del responsabile regionale del settore giovanile di pugilato olimpionico, il maestro Giulio Monselesan (nella foto). La scelta del Comitato Regionale Toscano FPI di svolgere il primo allenamento collegiale dell’anno a Lucca non è però legata alla provenienza del responsabile del settore. Determinante infatti la stessa sede della Pugilistica Lucchese, spaziosa e funzionale da permettere di coinvolgere un elevato numero di atleti. Tra le società più numerose ovviamente quella di casa, con ben undici pugili: Andrea Leon Lo Sasso, Gleon Losha, Francesco Caserta, Andrea Sgueo, Fernando Luvie, Giulio Nelli, Raul Fortunato, David Lorandi, Bakre Benhallal, Leonardo Fantile, Federico Inguaggiato e Sasha Mencaroni. Non è infatti un mistero l’importanza che la Pugilistica Lucchese riserva da sempre ai propri pugili fin dal settore dell’avviamento al pugilato (5-12 anni), per poi accompagnarli nel passaggio al pugilato olimpionico, com’è nel caso della maggioranza degli atleti sopraelencati. E, per avere la reale dimensione della spinta che dà il settore giovanile all’attività della società nostrana, bisogna anche tenere di conto che, oltre agli Elite, ovvero i veterani della Pugilistica, a questo elenco mancano le numerose atlete in forza alla squadra lucchese.