Le stelle della Ginnastica Ritmica brillano al Trofeo Irene Bacci

GINNASTICA RITMICA - Si è disputata al Palatagliate di Lucca la 13esima edizione della bella competizione nazionale dedicata alla memoria dell'allenatrice lucchese scomparsa prematuramente nel 2007. Per ricordarla ed omaggiarla si sono date appuntamento alcune tra le migliori ginnaste italiane.

La manifestazione ha visto esibirsi 15 società con oltre 160 ginnaste provenienti dalla Toscana e da varie regioni italiane, molte di queste, tra i più prestigiosi club a livello nazionale. Le atlete hanno dato vita a uno spettacolo bellissimo ed esaltante con un susseguirsi di esercizi dall’elevato tasso tecnico che hanno deliziato il numeroso pubblico presente sulle tribune del Palatagliate, soprattutto in occasione delle gare Allieve e della serie A e B. Da segnalare le prove davvero magistrali altissimo di alcune ginnaste apparse in forma smagliante sul parquet lucchese. In assoluto ha incantato Sofia Sicignano della Motto Viareggio. La ginnasta del Team Italia, fa brillare il palasport lucchese con la sua bravura e i suoi punteggi alla palla (31,550) e alle clavette (addirittura 32,00) che sono di livello internazionale. Nelle Junior serie A/B brilla Ginevra Bindi della Falciai Arezzo con due nette vittorie al cerchio e al nastro eseguiti con impeccabile maestria. Bravissima anche la ginnasta di casa, Vittoria Martinelli della Ritmica Lucca, che vince entrambi gli attrezzi nelle Junior 3 livello serie C al cerchio, ma soprattutto si esalta alla palla. A vincere il trofeo Irene Bacci per società, dato dalla sommatoria dei punteggi relativi ai piazzamenti sul podio delle ginnaste di tutte le categorie, individuale e Team, la Raffaello Motto di Viareggio, con 150 punti davanti all’Etruria Prato con 125 punti e la Ginnastica Falciai di Arezzo con 110. Bene anche la Ginnastica Ritmica Lucca che ha conquistato un bel sesto posto con 70 punti.