Microplastiche nell’acqua, venerdì la serata di sensibilizzazione a Capannori

CAPANNORI - L'appuntamento alle 21 nella sala del Consiglio Comunale è organizzato dall'associazione Senza Confini e da Greenpeace. Oltre a promuovere la messa al bando mondiale delle sostanze chimiche PFAS, i gruppi ambientalisti chiedono ad ARPAT dati sul territorio.

“Le acque della Piana sono al sicuro?” Questo il titolo dell’incontro di sensibilizzazione sul tema delle cosiddette microplastiche nelle acque, in programma venerdì 19 gennaio alle 21 nella sala del Consiglio Comunale di Capannori. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Senza Confini e da Greenpeace, vuole promuovere la messa al bando a livello mondiale delle sostanze chimiche PFAS, impiegate da decenni in numerosi processi industriali, compreso quelli del settore cartario, che, assieme alla concia e al tessile rappresenta in Toscana uno dei maggiori distretti idrovori. Al momento non sono disponibili analisi e dati sul territorio e per questa ragione i gruppi ambientalisti hanno esteso l’invito alla serata anche ad ARPAT, l’agenzia Regionale per la tutela ambientale, affinché report puntuali sulla situazione del territorio.