Porto, Giani fiducioso: “A giugno i lavori per il sabbiodotto”

VIAREGGIO - Intervenuto alla cerimonia di intitolazione della piscina comunale di Camaiore, il Presidente della Toscana Eugenio Giani ha rassicurato sui lavori di escavo al porto di Viareggio e annunciato un'accelerazione sulla realizzazione del sabbiodotto, atteso in Darsena da decenni.

E’ soddisfatto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani del ripristino dell’agibilità del porto di Viareggio al termine di una settimana drammatica, aperta dall’incagliamento del peschereccio Vincenzo Milù – rimasto per giorni semiaffondato sugli scogli – e dure contestazioni da parte dei pescatori viareggini per la gestione a loro dire inadeguata dell’emergenza insabbiamento e delle operazioni di dragaggio da parte dell’Autorità portuale regionale.

Tornato sul molo sabato mattina, Giani annuncia lavori imminenti per il sabbiodotto, l’impianto che in maniera fissa dovrà rimuovere la sabbia in eccesso all’avamporto.

Rispondendo alla richiesta del sindaco Del Ghingaro di installare una draga fissa, in attesa che il sabbiodotto sia pronto entro il 2026, Giani ha assicurato che la draga “non mancherà mai”. Intanto è stata prorogata di un altro mese e mezzo la permanenza di Alessandro Rosselli a commissario dell’Autorità Portuale.