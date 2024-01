Toscana Nord-Ovest, oltre 91mila le assunzioni nel 2023

LUCCA - Nel 2023 la domanda di lavoro nel territorio della Toscana Nord Ovest è cresciuta rispetto all’anno precedente. E tra le province Massa-Carrara, Pisa e Lucca è proprio quest’ultima a far registrare l’incremento più alto. Tutti i numeri nel servizio.

Sono oltre 91mila le assunzioni perfezionate tra le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa nel corso del 2023. Lo scorso anno ha fatto registrare un incremento di oltre 10mila nuovi contratti rispetto al 2022: lo dicono i dati del del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL in collaborazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e l’Istituto Studi e Ricerche. La provincia con la crescita più significativa è quella di Lucca, dove sono state programmate 40 mila assunzioni, 5.440 in più rispetto al 2022 con una crescita della domanda del 16%. Massa-Carrara e Pisa seguono appaiate con un +11%. “I dati mostrano un deciso incremento della domanda di lavoro al quale però si affianca un forte aumento delle difficoltà nel reperire i profili desiderati. Inoltre le imprese stanno sempre più orientando la ricerca di competenze trasversali, tecnologiche e green per i nuovi assunti, rispecchiando l’urgente necessità di adattarsi alle trasformazioni in atto” afferma il Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, spiegando che per ridurre il gap domanda-offerta il suo ente offre alle scuole delle tre province una serie di percorsi gratuiti ad hoc.