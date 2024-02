2,3 milioni di euro per riqualificare Piazza al Serchio e San Romano

Dal Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate risorse importanti per due interventi nella valle del Serchio

Ammontano complessivamente a oltre 2,3milioni di euro le risorse del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate destinate a Piazza al Serchio e San Romano in Garfagnana. Questo finanziamento, insieme ai 200 mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ai 318 mila euro della Regione Toscana permetteranno l’avvio del recupero della ex scuola media di Piazza al Serchio che sarà destinata ad uso abitativo, sociale e biblioteca. L’investimento permetterà inoltre il miglioramento del sistema di accesso alla Fortezza delle Verrucole e l’aumento della capacità ricettiva dall’asilo d’infanzia “La giostra dei colori” a San Romano in Garfagnana.