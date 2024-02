Porcari, si alza il sipario sulla rassegna teatrale ChiarodiLuna

PORCARI - In calendario da domenica 18 febbraio a venerdì 7 giugno 14 appuntamenti con 5 prime assolute

Prenderà il via la prossima domenica la rassegna teatrale ChiarodiLuna all’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari: 14 appuntamenti con 5 prime assolute, per un cartellone di titoli selezionati a cura del comitato provinciale di Lucca della Fita (federazione italiana teatro amatori). Si parte con lo spettacolo “Pericolo di coppia”, che affronta con humor arguto le difficoltà delle relazioni sentimentali; poi sarà la volta della commedia dialettale “La panacea di tutti i mali”. Venerdì 8 marzo in programma “La Locandiera ’60”, rilettura del classico di Carlo Goldoni adattato da Roberto Birindelli, mentre il giorno seguente andrà in scena “Una giunchiglia in via Fatinelli – Vita di Zita”, biografia della santa lucchese. Sabato 16 marzo la serata conclusiva del secondo Concorso postumo per autori viventi, mentre venerdì 22 sul palco le vicende del superstizioso commendatore Savastano ne “Non è vero… ma ci credo”. Venerdì 5 aprile, “Non ti conosco”, storia di giovane moglie che, colpita da improvvisa amnesia, vorrebbe buttare fuori di casa il marito poi “Il sogno di Akakij”, un’amara irrisione dei vari strati della società, e lo spettacolo “Lumie di Sicilia” di Luigi Pirandello. Il 3 maggio, la compagnia Le Fortunate Eccezioni Teatro presenterà “Animali notturni”, il venerdì successivo la pièce “Io ni farei un monumento” di Marco Nicolosi. Sabato 18 maggio, “Piume – Alla ricerca del passaggio per l’infinito” e il 31 “Abbasso i mariti” di Tito Zenni. La stagione si chiuderà il 7 giugno, con la restituzione del laboratorio teatrale Junior/Teen 2023-24 e l’adattamento del testo per l’infanzia “Nel paese di Oz”.