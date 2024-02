Bagnone in Lunigiana tra le 43 Bandiere Arancioni toscane

LUNIGIANA - ll Touring Club Italiano ha assegnato, durante la giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), le 281 Bandiere Arancioni del triennio 2024-2026, premiando 4 nuove località, tra cui Bagnone in provincia di Massa Carrara.

La Bandiera Arancione è una certificazione dalla validità di tre anni, pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, che viene concessa ai comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio.

Il Borgo di Bagnone, nell’alta Lunigiana, è la seconda bandiera arancione, delle 43 assegnate alla Toscana, nella provincia di Massa Carrara: Fosdinovo è stato insignito del riconoscimento nel 2014. Nella vicina Versilia nessuna località è stata mai premiata dal Touring Club. Per vedere sventolare la Bandiera Arancione in provincia di Lucca bisogna arrivare a Barga, in Media Valle del Serchio, e a Montecarlo, patria del vino lucchese.

Come si legge sul sito bandierearancioni.it a convincere la ghost visitor del Touring sono stati “il contesto naturalistico di pregio e la buona promozione delle risorse naturalistiche e dei percorsi cicloturistici” oltre alla vivacità del centro storico e alla “varietà di attrattori storico-culturali presenti sul territorio.”