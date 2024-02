BCLucca tenace e corsaro (67-70) a Serravalle, ma quanta fatica

BASKET B/INTERREGIONALE - Sofferta ma importante vittoria del BCLucca nella decima di ritorno del campionato di serie B Interregionale. I biancorossi di coach Olivieri espugnano (67-70) il parquet del Serravalle in Piemonte nella più lunga trasferta della stagione, almeno finora.

Grandissimo equilibrio abbinato ad un bel ritmo nella prima parte del match che le due squadre giocano sul filo del rasoio della perfetta parità, o quasi: 17-18 alla fine del primo quarto e 32-33 all’intervallo lungo è margine troppo risicato per Barsanti & C che non si sarebbero aspettati tanta resistenza da parte della compagine alessandrina. Al rientro in campo la situazione non cambia. La squadra locale di coach Gatti risponde colpo su colpo e non demorde tanto che al 30esimo, adesso sì, la parità è conquistata: 48 a 48. Il finale è palpitante: Lucca sa che deve vincere se vuole coltivare ancora il sogno non tanto nascosto di aggrapparsi ad un clamoroso ed insperato quarto posto. Serravalle è ormai condannato agli spareggi-salvezza ma non ci sta. Succede di tutto in pochi secondi con Gatti espulso, i liberi “liberatori” di Tempestini (top scorer con 16 punti) e l’inutile tiro della preghiera di Rossi. Finisce 67-70 ovviamente per il Bcl che incamera due punti pesantissimi e sale momentaneamente al quarto posto in attesa delle altre partite e dell’ultimo decisivo confronto di domenica prossima (ore 18) al Palatagliate contro l’Etrusca San Miniato.