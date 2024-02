Cento giorni alla maturità: l’11 marzo la festa a Viareggio

VIAREGGIO - Si rinnova sulla spiaggia di fronte al Belvedere delle Maschere l'evento organizzato dal Comune insieme a Scuola Zoo rivolto ai giovani maturandi provenienti da tutta la Toscana.

Lunedì 11 marzo torna a Viareggio l’ormai tradizionale appuntamento con i Cento Giorni all’Esame di Stato. Un rito spontaneo che si ripete da decenni per tutti gli studenti in vista della maturità di giugno che arrivano sulla spiaggia per celebrare il conto alla rovescia e sperare nel buon esito delle prove. A Viareggio ormai da diversi anni tutto questo è stato trasformato in un vero e proprio evento sul Belvedere delle Maschere, pensato per accogliere migliaia di maturandi da tutta la Toscana e oltre. Evento affidato dal Comune di Viareggio a ScuolaZoo.

Per Viareggio i Cento giorni è anche un’occasione di promozione turistica.