Conto alla rovescia per Anteprima Vini 2024

Saranno inclusione sociale e sostenibilità ambientale le parole d'ordine dell'edizione 2024 di Anteprima vini della costa toscana, in programma il 17 e 18 marzo al Real Collegio di Lucca.

Una sensibilità sviluppata negli anni, spiega una nota, che punta a valorizzare quei progetti, locali e non solo, che fanno dell’attenzione all’ambiente e al sociale il loro cavallo di battaglia. L’evento è prodotto da Event Service Tuscany da un’idea dell’associazione Grandi cru della costa Toscana con la partecipazione della Camera di commercio Toscana nord ovest. ”Parlare di sostenibilità oggi – spiega Alessandra Guidi, direttore di Anteprima Vini e titolare di Event Service Tuscany – è un imperativo irrinunciabile. Come azienda stiamo investendo per ridurre al massimo l’impatto ambientale di tutti i nostri eventi. Per Anteprima Vini faremo una rigorosa raccolta differenziata, utilizzeremo Qr code per cataloghi e comunicazioni, realizzeremo indicazioni con cartone e legno di recupero, bandiremo la plastica dalle nostre consumazioni e utilizzeremo allestimenti e attrezzature rigorosamente a noleggio, riutilizzabili, forniti da aziende del territorio per ridurre al massimo i trasporti, coinvolgendo anche il mondo delle cooperative sociali per le attività necessarie”. “Vogliamo valorizzare i produttori eroici che lavorano la terra in contesti molto complessi – aggiunge -, tutelando antichi vitigni e svolgendo un’opera imprescindibile sulla tutela del paesaggio toscano. Ancora una volta torniamo a valorizzare chi lavora sul piano dell’agricoltura sociale e dell’inclusione, unendo la terra, il prodotto e l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”.