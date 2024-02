GP Parco Alpi Apuane, e sono 14; poker donne del GS Orecchiella

ATLETICA - Un altro tassello nella storia del GP Alpi Apuane Team Ecoverde, ovvero il 14esimo titolo toscano a squadre consecutivo. Nella seconda prova regionale di corsa campestre disputata a Barberino del Mugello), lo squadrone del presidente Graziano Poli ha completato l'opera iniziata il 21 gennaio a Castelfiorentino nonostante l'agguerrita controffensiva dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno.

La pioggia ha reso il percorso del Lago di Bilancino un autentico acquitrino rendendo pesantissimi i 10 km di gara. Si sono subito avvantaggiati quattro atleti: (nella foto) Francesco Alliegro e Jean Marie Niyomukiza (Libertas Unicusano Livorno), Lorenzo Brunier (GP Parco Alpi Apuane) e Abderrazzak Gasmi (Toscana Atletica Jolly). Esemplare la resistenza nel gruppetto di testa di Brunier, che è riuscito così a difendere il piccolo vantaggio della squadra apuana. Nella volata finale la vittoria è andata ad Alliegro, con Brunier secondo e al terzo posto Niyomukiza. Più staccato Gasmi, seguito da Federico Maione (Libertas Unicusano Livorno) e da un ottimo Mattia Galliano del GP Parco Alpi Apuane che è così riuscito a vincere con 6 punti, davanti alla Unicusano Livorno con 9 punti. Sul terzo gradino del podio è salita la Toscana Atletica Jolly con 17 punti, 4° il GS Orecchiella Garfagnana con 23 punti. Orecchiella che si è rifatto in campo femminile dove si è aggiudicato il quarto titolo regionale consecutivo in questo caso davanti al GS Lammari e all’Atletica Castello. L’attenzione ora si sposta sulla Coppa Europa per club di cross, la seconda nella storia del GP Parco Alpi Apuane, che si terrà domenica 25 febbraio ad Albufeira in Portogallo e dove si confronteranno le squadre più forti del “vecchio continente”.