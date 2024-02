Grande successo per il primo Criterium Giovanile del 2024

Pur essendo il primo appuntamento dell’anno la partecipazione è stata numerosa e conferma la crescente popolarità del pugilato anche tra i ragazzini delle scuole elementari e medie. Gli aspiranti pugili competono per la maggior parte in coppia con un compagno di squadra, assieme al quale devono dimostrare le proprie capacità atletiche e tecniche. I Cuccioli (5-7 anni), sono l’unica categoria in cui si è da soli: prevista una prova di salto della corda, una di corsa su un circuito a forma di H, e infine una al saccone. Nei Cangurini (8-9 anni) si inizia a gareggiare con un compagno cimentandosi nella corsa su un circuito ad S, nel salto della corda e in una prova di sparring a contatto controllato, in cui i due piccoli atleti devono dimostrare le loro capacità tecnico-tattiche. La Pugilistica Lucchese ha schierato Vanessa Peitas, Giacomo Arambasa, Martina Fornai, Rei Zogu e Franja Edjon. Per i Canguri (10-11 anni) invece la gara è composta da uno scatto di 25 metri e una prova di sparring più complessa.In questa categoria, la società di casa ha potuto contare su Davie El Ghyati, Lorenzo Contino, Alessandro Lucchesi, Silviu Arambasa, Alessandro Fornai e Alessandro Salis. Infine, negli Allievi (12-13 anni) i ragazzi si cimentano nello scatto da 25 metri e in tre riprese tematiche di sparring, che vengono stabilite solo prima dell’inizio della gara, imponendo così ai giovani pugili la necessità di perfezionare ogni aspetto tecnico che caratterizza la disciplina pugilistica. In questa categoria, per la Pugilistica Lucchese, hanno gareggiato Losha Gleon, Amdrea Sgueo Andrea, Christian Bigongiari, Fabio Cerri, Paolo Paterni, Cristina Casciaro, Daisy Kuci e Ilaria Fasano.