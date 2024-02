Italbeach soccer battuta ai rigori; ora nei quarti Tahiti

BEACH SOCCER - L’Italia di beach soccer al Mondiale in svolgimento a Dubai, nonostante la sconfitta ai rigori contro gli Emirati Arabi 3-1, passa come prima del girone, ed ora giocherà giovedì alle 18 contro Tahiti per una sfida ad eliminazione diretta.

E’ stata una partita sottotono da parte degli azzurri con sei viareggini in rosa, che hanno colpito anche sei pali, non riuscendo a sbloccare il risultato gara terminata 0-0 anche dopo il tempo supplementare. Presenti in tribuna il presidente della Fifa Gianni Infantino, Pierluigi Collina presidente della Commissione Arbitrale Fifa l’ex CT Antonio Conte e l’ex calciatore Marco Materazzi. I ragazzi di Emiliano Del Duca, che erano già qualificati ai quarti come gli avversari, non sono riusciti ad essere incisivi sotto rete rispetto alle gare precedenti vinte con gli Stati Uniti per 3-1 e l’Egitto 6-2. Ai rigori gli Emirati Arabi ne hanno realizzati tre superando due volte il portiere Casapieri ed una volta Carpita, mandato in porta anche lui per cercare di neutralizzare il penalty. Giordani, Fazzini e Josep si sono fatti intuire i tiri dal portiere Jamal eletto migliore in campo. Gridano vendetta l’incrocio dei pali di Genovali e soprattutto una traversa di Casapieri, come pure Luca Bertacca a dieci secondi dalla conclusione del terzo tempo ha sfiorato il gol partita con una bella conclusione. Il portiere avversario ha ricevuto i complimenti anche da parte del viareggino Leandro Casapieri, eletto miglior portiere al mondo del 2023, che ha sfiorato il gol anche lui, ma è stato sfortunato. Ora massima concentrazione con Tahiti per continuare l’avventura mondiale.