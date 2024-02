La Regione Toscana punta su Puccini per promuovere Lucca

MILANO - Alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano la Regione Toscana promuove l’offerta turistica della provincia di Lucca puntando su Puccini: il presidente Giani ha firmato un protocollo con la Camera di Commercio della Toscana Nordovest nell’anno del centenario del maestro

The lands of Giacomo Puccini, il progetto di promozione lanciato 10 anni fa dall’allora Camera di commercio di Lucca diventa il manifesto sottoscritto dalla Regione Toscana per valorizzare il turismo nella Piana di Lucca, in Versilia e nella Valle del Serchio. In occasione della Bit, Borsa Internazionale del Turismo, il presidente della Regione, Eugenio Giani, e il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, hanno firmato un protocollo d’intesa per la promozione turistica della provincia di Lucca che punta proprio su questo decennale progetto per promuovere i tenario i luoghi dove il Maestro è nato e cresciuto. L’obiettivo è valorizzare il sistema turistico-culturale del territorio della provincia di Lucca sostenendo iniziative di costruzione dell’offerta turistica, di comunicazione e di promozione in continuità con il progetto The lands of Giacomo Puccini. “La presentazione della brochure “I luoghi di Puccini” e la firma del protocollo rappresentano infatti elementi significativi nella promozione congiunta dei luoghi legati al Maestro e dimostrano il nostro impegno nel continuare a sostenere e valorizzare il nostro sistema turistico-culturale” ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.