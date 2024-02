La vittoria nel…Pineto per risalire ancora la classifica

CALCIO C - Prima volta della Lucchese sul campo della formazione abruzzese. Gorgone, che deve rinunciare a Gucher, si affida a Fazzi e rilancia Magnaghi al centro dell'attacco. In Abruzzo comincia un pesante tour de force con cinque partite in 18 giorni. All'andata finì 3 a 0 per i rossoneri con reti di Russo, Magnaghi (foto Gazzetta Lucchese) e Guadagni.

Una vittoria nel…Pineto senza troppi fronzoli poetici di Dannunziana memoria per capire se la Lucchese (sperando diventi Ermione) potrà continuare sulla scia della bella vittoria targata-Spal. Da Pineto a…Padova dove il 28 febbraio si giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia, per un altro (l’ennesimo) tour de force di una stagione strana e finora costellata di alti e bassi in una sorta di montagne russe senza fine. Passo dopo passo visto che saranno cinque le partite da giocare in 18 giorni. Gorgone sfoglia la margherita considerando che dovrà adottare anche un discreto turn over per non spremere sempre gli stessi. Forse meno turn over adesso che incombe l’inedita trasferta al Pavone-Mariani di Pineto dove la gloriosa Pantera cala per la prima volta. I biancozzurri locali hanno cambiato allenatore (da Amaolo a Beni) dopo un terribile avvio del girone di ritorno. Questo non illude nessuno sulle insidie di una partita che però francamente è alla portata della Lucchese. Out lo squalificato Gucher (al suo posto giocherà Fazzi), probabile conferma dei soliti noti. Ovvero Lucchese in campo con: Chiorra in porta; Tiritiello, Fazzi e Sabbione in difesa; Quirini, Tumbarello, Cangianiello e Visconti cerniera mediana; Rizzo Pinna e Disanto a sostegno della punta centrale Magnaghi. Curioso il fatto che nel 3 a 0 rifilato all’andata agli abruzzesi ci sarà in campo, almeno inizialmente, solo uno dei marcatori di quel match giocato al Porta Elisa il 30 settembre scorso in una bella giornata di sole. Il punteggio fu infatti confezionato dalle marcature di Russo al 17esimo del primo tempo che sfrutta un bellissimo uno-due per battere il portiere abruzzese. Il raddoppio di Magnaghi al 32esimo col centravanti lesto ad approfittare di una corta respinta di Tonti su staffilata di Guadagni. Ed infine il sigillo dello stesso Guadagni al 27esimo della ripresa abile a sfruttare una corta respinta su cross di Magnaghi.