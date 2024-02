Lanci invernali per titoli regionali al Moreno Martini

ATLETICA - Primo appuntamento stagionale al Moreno Martini di Lucca che domenica 19 maggio ospiterà la terza edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca. Sono in programma domenica i campionati invernali di lanci che assegneranno i titoli toscani Assoluti ma anche Promesse e Juniores sia in campo maschile che femminile.

Si comincerà di buon’ora (alle 8,30) con il lancio del disco femminile giovanile. Seguiranno poi le prove anche di giavellotto e martello delle categorie suddette.

La gara più rilevante è in programma alle 14.35 ed è quella del martello femminile seniores dove saranno in gara la primatista italiana Sara Fantini, che ha stabilito il record nazionale proprio a Lucca nel 2022 e che si è classificata quarta ai mondiali di Eugene l’anno scorso e Rachele Mori già campionessa del mondo under 23.