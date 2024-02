Nicolò Bedini è campione italiano Promesse sui 3000

ATLETICA - Grandissimo risultato del giovane atleta veneto del GP Alpi Apuane. Nella finale dei campionati italiani indoor di Ancona ha infatti conquistato la medaglia d'oro sui 3000 metri categoria Promesse con il tempo di 8'04"54 che è anche nuovo primato personale.

Oro nel salto in lato femminile Promesse anche per Idea Pieroni con la misura di metri 1,82. Le vittorie di Bedini e Pieroni (martedì in gara all’Udin Jump) fanno seguito all’argento vinto sabato da Aurora Massaglia nel lungo femminile Juniores.