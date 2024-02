Tappa massese per il Corecom Tour

MASSA - Ha fatto tappa anche nel Palazzo Ducale di Massa il Corecom Tour. Un viaggio in Toscana per far conoscere il comitato regionale per le comunicazioni a istituzioni, media locali, scuole, associazioni, imprese e cittadini

L’incontro si svolge su iniziativa del presidente del Corecom, Marco Meacci: il Comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione Toscana in materia di comunicazione e organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che svolge anche compiti istruttori per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tra le varie attività svolte dal CORECOM è stato sottolineato il servizio denominato Conciliaweb, per risolvere le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni e il Patentino Digitale che si rivolge agli studenti e agli insegnanti per migliorare le competenze e l’inclusione nel mondo digitale.

Soddisfazione espressa dal presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti per aver ospitato questo importante appuntamento