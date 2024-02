Trecento chili di rifiuti raccolti a Motrone

PIETRASANTA - Sono arrivati anche da Siena, giovani, meno giovani e giovanissimi (incluso qualche amico a quattro zampe) per il “clean up” organizzato sull’arenile di Motrone domenica mattina dall’associazione PlasticFree, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Ersu.

Trecento i chili di rifiuti recuperati dai 25 partecipanti, guidati dalla referente locale e vice presidente della sezione provinciale di Lucca di PlasticFree, Sara Quintavalle: reti per la pesca, formine e giochi da spiaggia, calzature, tappi e bottiglie di plastica, sedie pieghevoli e grucce appendiabiti sono alcune delle tipologie di elementi raccolti dai volontari, armati di guanti, pinze e sacchi per la spazzatura.

Al sodalizio ambientalista il plauso e il ringraziamento dell’amministrazione comunale che, con PlasticFree, è stata la prima della Toscana Nord a stipulare un protocollo di intesa per snellire le procedure necessarie all’organizzazione delle giornate di sensibilizzazione sul territorio cittadino.

Già fissato il prossimo appuntamento: sabato 2 marzo, ritrovo alle 14, per la pulizia dei canali in via degli Olmi. Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita, previa registrazione sul sito plasticfreeonlus.it.