Un bel tris di titoli regionali nella boxe per Junior e Schoolboy

PUGILATO - Due giorni di pugilato giovanile con le più belle promesse a salire sul ring dell'ormai affidabile e spaziosa sede della Pugilistica Lucchese. 30 incontri e circa 50 pugili per una quindicina di società provenienti da tutta la Toscana per i relativi titoli regionali Junior e Schoolboy. Complessivamente sono stati tre i titoli conquistati dai pugili lucchesi e due qualificati in finale a Sesto Fiorentino.

Pugni giovani e giovani promesse sul ring della Pugilistica Lucchese in una sede che ormai è diventato in breve tempo un importante punto di riferimento per un’attività sempre più intensa e prestigiosa soprattutto in prospettiva futura, anche a breve termine. Trenta gli incontri disputati nella due giorni di combattimenti con circa 50 pugili che sono saliti sul ring in rappresentanza di una quindicina di società provenienti da tutta la regione. Il primo titolo di campione toscano vinto dalla Pugilistica Lucchese se lo è aggiudicato Federico Inguaggiato tra gli Junior 46 kg che ha domato il fastidioso picchiatore Scozzafava mentre nei 48 kg sempre categoria Junior a suggellare il bis della società ospitante l’ha spuntata il “rosso” Riccardo Colombini che ha battuto l’ostico Bartolozzi. Nei 57 kg junior Leonardo Fantile ha superato quarti e semifinale dove ha sconfitto Lasri e adesso dovrà disputare la finale venerdì 1 marzo a Sesto Fiorentino nel match che lo vedrà opposto a Lapo Giombini del Centro Sport Combattimento Firenze. A difendere i colori della nostra provincia anche la Boxe Giuliano di Borgo a Mozzano che si è presa il titolo con Alberto Papeschi nella categoria 57 kg schoolboy. La stessa Boxe Giuliano porta in finale Aldo Sallaku junior 54 kg che in semifinale ha sconfitto Akil Leonica Mezini della Boxing Club. Anche per lui appuntamento con la gloria venerdì a Sesto Fiorentino.