RUGBY - L'ItalRugby ha conquistato una storica vittoria sulla Scozia al Sei Nazioni che ha coinvolto anche la città di Viareggio. Al termine il Presidente della FIR Marzio Innocenti, insieme all’Assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo Salemi, al Presidente FIR Toscana Riccardo Bonaccorsi e al campione Denis Dallan (nella foto) hanno annunciato che il 20 aprile la partita Italia-Galles Under 19 allo Stadio Ferracci di Torre del Lago.

Un ritorno per una nazionale giovanile di rugby in Toscana dopo ben 7 anni e la prima volta assoluta in provincia di Lucca. Un evento senza dubbio importante, grazie a Denis Dallan che allo stadio “Ferracci” ha costituito la sede della società dei Titani Rugby della quale fanno parte tanti giovani e con l’impegno dell’amministrazione comunale e con l’assessore allo sport Rodolfo Salemi e la Federazione rugby è stato possibile ottenere questo risultato prestigioso per gli appassionati della palla ovale che avranno l’occasione di vedere all’opera i migliori giovani italiani e stranieri.