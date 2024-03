Arrestato a Lucca il ladro di San Silvestro: rubò 20mila euro a una farmacia di Sestri Levante

Infrangeva le vetrine degli esercizi commerciali in orario di chiusura per rubare incassi e dispositivi elettronici: arrestato a Lucca un diciannovenne albanese ricercato in Liguria.

Le volanti della Questura di Lucca hanno arrestato su disposizione del Tribunale di Genova un cittadino albanese di 19 anni, già condannato per reati contro il patrimonio. Il giovane aveva un modus operandi “consolidato”: infrangeva le vetrine degli esercizi commerciali in orario di chiusura per rubare incassi e dispositivi elettronici. Tra i suoi colpi più clamorosi il furto da 20mila euro messo a segno il giorno di San Silvestro ai danni di una farmacia di Sestri Levante. Il 19enne è stato fermato nei pressi della stazione di Lucca al termine di un’accurata indagine e trasferito nel carcere di “San Giorgio”.